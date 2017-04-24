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藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！

2017-04-24  14:40

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題延燒，反年改的退休軍公教在藍營的護航下掀起一連串抗議行為，許多「驚」句也引起輿論撻伐。臉書頁「小聖蚊的治國日記」為此製圖，將反年改群眾及藍營人士的發言彙集成一張圖，讓網友讚：「好圖不收嗎！」

「小聖蚊的治國日記」收錄的反年改「幹話」如下：

反年改「幹話」

國民黨中評會主席團主席陳庚金：「能撈就撈！能混就混！大家來拖垮政府。」

新北市退警協會理事長林國春：「蔡小姐養尊處優！該不該殺？」

彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固：「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能。」

江姓退休教師：「3萬2根本請不起外勞，我是不是都不要吃飯了。」

公務人員協會理事長李來希：「淪落到外勞一樣可悲，在火車站裡面過夜。」

國民黨黨主席參選人郝龍斌：「年改抗議還算得上市溫良恭儉讓。」

退休教師：「這次要去美國玩15天，總共要花20幾萬。」

退休員警：「你在減下來3、4萬塊，你絕對沒辦法旅遊。」

329圍立院抗議者：「助紂為虐！幫日本狗子打倒中國人！助紂為虐！」

前行政院發言人鄭麗文：「我們手無寸鐵的往前走，這叫做愛與非暴力。」

國民黨黨主席洪秀柱：「用銳利的蛇籠對付人民根本就是無恥。」

前總統馬英九：「年金有三大困境：經費不足、行業不同、世代不均。一定要改！」

有網友對於前總統馬英九支持年改的言論被收錄感到不解，「小聖蚊的治國日記」則回應：「那是最高級的幹話好嗎？說的跟做的完全相反。KMT只有他一個能打，其他都太誠實了。」

相關連結請見：

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  • 網友製圖統整反對年金改革的退休軍公教及藍營人士的發言。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書頁）

    網友製圖統整反對年金改革的退休軍公教及藍營人士的發言。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書頁）

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