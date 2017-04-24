挺賴清德選總統！國民黨籍市議員這樣說…
2017-04-24 13:20
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民政局長陳宗彥今天在議會宣布，台南市將於年底完成里鄰調整及公告。國民黨市議員蔡育輝獲悉後公開宣稱，台南市長賴清德如推動里鄰合併，他未來若選總統，「我絕對擔任他的幹部，並投票給他。」
南市議會國民黨團發言人蔡育輝，出自新營選區，之前則擔任黨團書記長。他今天公開表示，賴清德如推動里鄰調整，這對賴並不討好，一般民選首長都不願在卸任前做對他不利的事情，但賴清德如果願意來推動里鄰整併，這理念，他十分認同，未來他支持賴清德選總統，即使被國民黨停權也在所不惜。
蔡育輝說，這種做法和一般民主國家的政治人物思維不一樣，賴清德如真的這麼做，「他選總統，我會支持他，並投他一票，雖然我是國民黨。」
他說，因為這樣的做為是為了國家長期的發展而設想，以推動民主政治的改變。這是好的行為，他願給賴清德拍手鼓掌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 人民公僕好感度 警察第一、法官敬陪末座
- 柯P世大運沒找他 1句話秒懂郝龍斌醋勁大！
- 柯文哲反人肉盾牌 指拒馬擺放是「專業技術」
- 觀賞世大運揮國旗？教育部：場內不可以
- 容積代金改制恐翻盤？柯文哲：遇壓力就公開
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 李季準長女哽咽談慈父：他以家人放心方式離開
- 〈田舍生活〉和式微笑 盡在不言中
- 獵豹撲倒美腿女學生 她嚇得抱住管理員大腿求救
- 警車巡邏還好 追車就GG了
- NBA》柯爾背部不適 再度缺席第4戰
- 郭文貴談中共內鬥直播被斷 美媒職員迫於壓力「被休假」
- 拍電影集體性騷？小歪自爆被50名臨演抓E奶
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 校警被控猥褻女童 通過測謊仍判3年2個月
- 女「生理痛」拒讓位被譙 網友戰翻天！
- 《中日對照讀新聞》瞬時に会計 コンビニ全店でセルフレジ導入へ 25年めど 瞬間結帳 日超商2025年可望引進自動收銀機
- 陳幸蕙／愛與失落
- 開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議
- 「行動炸彈車」滿載瓦斯瓶趴趴走
- 自由共和國》李政諭／公股行庫可以在都更扮演更重要的角色
- 林依晨打氣卡關網友 「不必糾結」50字暖文被推爆
- 〈熱門族群〉進入交屋高峰 華固、日勝生當營建領頭羊
- 中華電海纜故障 最快5/8修復
- 揮刀砍死鄰居 法官判賠60萬6293元原因是...
- 少女日記甜蜜寫「我不是處女了」 男說：不認識她
- 《大力女子》峇里島度假 朴寶英直播談腳傷
- 胡智為上 大聯盟 台將第12人
- 台南》原民議員促 停祭鄭成功、拆銅像
- 〈親子會客室〉轉個彎溝通 不耍賴了
- 五月天強在技術！阿信：好想承認哦
- 各地有雨午後漸歇 週三鋒面又來！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bill to propose CKS hall, statue moves
- 台大申請入學放榜 盧宜謙列五冠王
- 〈戀愛絮語〉晚 山 茶
- 戲曲公園身障斜坡 機車搶道
- 〈愛肝加油站〉B肝病毒測不到 GPT升高應是其他病因
- 現代版古墓派傳人？雲南8旬夫婦守墳30年
- 4年輕警搏命追匪 警車互撞3傷1命危
- 反年改囂張打人 拷秋勤列10點怒嗆「死要錢」
- 傑森史塔森6月當爸 史特龍搶做保母
- 賞螢遭樹砸 1歲男童顱內出血
- 感動！《雞排英雄》男星變性 家人出錢助圓夢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺賴清德選總統！國民黨籍市議員這樣說…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分