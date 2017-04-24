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挺賴清德選總統！國民黨籍市議員這樣說…

2017-04-24  13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民政局長陳宗彥今天在議會宣布，台南市將於年底完成里鄰調整及公告。國民黨市議員蔡育輝獲悉後公開宣稱，台南市長賴清德如推動里鄰合併，他未來若選總統，「我絕對擔任他的幹部，並投票給他。」

南市議會國民黨團發言人蔡育輝，出自新營選區，之前則擔任黨團書記長。他今天公開表示，賴清德如推動里鄰調整，這對賴並不討好，一般民選首長都不願在卸任前做對他不利的事情，但賴清德如果願意來推動里鄰整併，這理念，他十分認同，未來他支持賴清德選總統，即使被國民黨停權也在所不惜。

蔡育輝說，這種做法和一般民主國家的政治人物思維不一樣，賴清德如真的這麼做，「他選總統，我會支持他，並投他一票，雖然我是國民黨。」

他說，因為這樣的做為是為了國家長期的發展而設想，以推動民主政治的改變。這是好的行為，他願給賴清德拍手鼓掌。

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  • 台南市長賴清德指示民政局推動台南市里鄰調整。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德指示民政局推動台南市里鄰調整。（資料照，記者蔡文居攝）

  • 蔡育輝表示，賴清德如推動里鄰合併，未來若選總統，他願擔任賴的幹部，並投票給予支持。（記者蔡文居攝）

    蔡育輝表示，賴清德如推動里鄰合併，未來若選總統，他願擔任賴的幹部，並投票給予支持。（記者蔡文居攝）

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