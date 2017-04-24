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經國號戰機輪胎氣壓不足 飛行員放棄起飛

台南空軍基地一架經國號戰機於今早10點起飛，但戰機輪胎疑似氣壓不足，飛行員因此放棄起飛，目前飛機已由台南基地進行檢驗。（資料照，記者劉信德攝）

2017-04-24  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕空軍經國號驚傳輪胎漏氣事件。

綜合媒體報導，台南空軍基地一架單座經國號戰機於今天上午10點左右起飛，戰機輪胎疑似氣壓不足，飛行員放棄起飛，目前飛機已由台南基地進行檢驗。

空軍司令部表示，輪胎氣壓不足原因尚待相關單位調查。

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