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藍委批前瞻計畫 新北成0元俱樂部

國民黨立委林德福（左）、羅明才（右）召開「新北成0元俱樂部 9綠委在哪裡？」記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-04-24  12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會質疑「前瞻基礎建設計畫」，新北市竟成為「0元俱樂部」，國民黨立委林德福表示，新北市9席民進黨立委應站出來，向中央政府爭取。

林德福質疑，「前瞻基礎建設計畫」預算8800億元，其中軌道工程經費有4000多億元，台北及新北兩城透過軌道建設密集交流，但新北卻變成0元俱樂部，自己不反對興建軌道建設，但不能以此進行政治綁樁。

林德福指出，民進黨在新北市有9席立委，卻不向中央爭取，立委應該向民眾說清楚、講明白，且預算會讓國家債台高築，總統蔡英文就像耶誕老公公到處撒錢。

國民黨立委羅明才也說，今天站出來不是要替朱立倫、柯文哲講話，而是要替900多萬雙北市民爭取權益，如果新北市缺席「前瞻基礎建設計畫」，市民絕對無法接受，若有列入新北市，交通建設才會提升非常多。

羅明才表示，不反對花錢，但錢要花在刀口上，民眾期盼新北市能有更好的捷運系統，國家施政方向要不分藍綠，「前瞻基礎建設計畫」應退回重擬，重新納入新北市。

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