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悠遊卡總經理換熊子傑拉攏橘營？柯文哲：與選舉無關

2017-04-24  12:06

〔記者張凱翔／台北報導〕外傳台北市長柯文哲為了布局選舉，特找兩岸政商關係佳、與親民黨主席宋楚瑜互動熱絡的熊子傑接任悠遊卡總經理。柯文哲今日受訪說，現在北市府制度，用人要先給相關局處首長打分數、經市長室會議討論和面試才過關，熊子傑目前在跑流程，但人選和選局無關。至於熊是否有意願接任？柯文哲說熊子傑意願還可以。

另外，北農改選董事長日期將近，媒體追問柯文哲有無屬意人選？柯文哲說，選務工作交由台北市副市長陳景峻處理，第一步先跟農委會講好，因為若沒講好就沒辦法過半，而人選也要跟農委會開會討論。至於柯心中是否有屬意人選？柯文哲拒絕回答。

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  • 外傳台北市長柯文哲為了布局選舉，特找兩岸政商關係佳、與親民黨主席宋楚瑜互動熱絡的熊子傑接任悠遊卡總經理。（記者張凱翔攝）

    外傳台北市長柯文哲為了布局選舉，特找兩岸政商關係佳、與親民黨主席宋楚瑜互動熱絡的熊子傑接任悠遊卡總經理。（記者張凱翔攝）

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