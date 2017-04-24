| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經國號戰機輪胎氣壓不足 飛行員放棄起飛
 首頁 > 政治

農民拒繳罵聲一片 雲林水權費終於停徵

數十名農民齊聲要求雲林縣政府自行吸收水權費，不得轉嫁農民，已繳費者需退費。（記者廖淑玲攝）

2017-04-24  12:15

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林縣虎尾、土庫納管水井農民，最近收到徵收水權費的公文，每口井要繳納2700元否則重罰，今天數十名農民齊聲要求雲林縣政府自行吸收，不得轉嫁農民，已繳費者需退費，否則就走上街頭。縣政府在罵聲一片後，宣佈停徵水權費。

雲林縣政府既有水井主動申報納管政策，以99年8月4日前既有水井主動申報納管，水井納管可避免遭檢舉而填塞，虎尾三合里、東屯里、墾地里、土庫大荖里等地區農民紛紛收到徵收2700元水權費的「106年3月21日府水管一字第1063705929B號」公文，雲林縣政府也委託服務廠商下鄉宣導。

此舉引發農民極不滿，透過土庫農會總幹事黃萬聰等人向立委張麗善陳情，今天數十名農民在張麗善服務處表達抗議，黃萬聰、土庫農會常務監事楊義明、土庫鎮代會副主席侯贈寶先後指出，縣府聲稱無水權登記的水井，要以「擅行取水行為」處以新台幣1萬2000元至6萬元罰鍰，並公告限期自行填塞，不可不慎……等語，3年後還需再複審，若用水超量將停權甚至開罰等說詞，形同恐嚇農民，心生恐懼。

青農代表高宗懋說，沒有地面水可用，農民不挖水井根本種不出農作物，挖水井還得負擔昂貴電費，如果有水用，農民根本不需要挖水井。

農民吳三喜、楊昆山以水路就是農民的生路，抨擊雲林縣政府草菅農民命脈，無視農民生計，要農民喝西北風？要求縣府說清楚、講明白；事後雲林縣政府也順應民意，宣佈停徵水權費。

青農代表高宗懋說，沒有地面水可用，農民不挖水井根本種不出農作物。（記者廖淑玲攝）

農民要求雲林縣政府自行吸收水權費，不得轉嫁農民。（記者廖淑玲攝）

土庫鎮代會副主席侯贈寶（中）抨擊雲林縣政府濫收水權費。（記者廖淑玲攝）

土庫農會總幹事黃萬聰以水路就是農民的生路，拒繳水權費。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停徵 水權費
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：農民拒繳罵聲一片 雲林水權費終於停徵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.