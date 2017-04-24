農民拒繳罵聲一片 雲林水權費終於停徵

數十名農民齊聲要求雲林縣政府自行吸收水權費，不得轉嫁農民，已繳費者需退費。（記者廖淑玲攝）

2017-04-24 12:15

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林縣虎尾、土庫納管水井農民，最近收到徵收水權費的公文，每口井要繳納2700元否則重罰，今天數十名農民齊聲要求雲林縣政府自行吸收，不得轉嫁農民，已繳費者需退費，否則就走上街頭。縣政府在罵聲一片後，宣佈停徵水權費。

雲林縣政府既有水井主動申報納管政策，以99年8月4日前既有水井主動申報納管，水井納管可避免遭檢舉而填塞，虎尾三合里、東屯里、墾地里、土庫大荖里等地區農民紛紛收到徵收2700元水權費的「106年3月21日府水管一字第1063705929B號」公文，雲林縣政府也委託服務廠商下鄉宣導。

此舉引發農民極不滿，透過土庫農會總幹事黃萬聰等人向立委張麗善陳情，今天數十名農民在張麗善服務處表達抗議，黃萬聰、土庫農會常務監事楊義明、土庫鎮代會副主席侯贈寶先後指出，縣府聲稱無水權登記的水井，要以「擅行取水行為」處以新台幣1萬2000元至6萬元罰鍰，並公告限期自行填塞，不可不慎……等語，3年後還需再複審，若用水超量將停權甚至開罰等說詞，形同恐嚇農民，心生恐懼。

青農代表高宗懋說，沒有地面水可用，農民不挖水井根本種不出農作物，挖水井還得負擔昂貴電費，如果有水用，農民根本不需要挖水井。

農民吳三喜、楊昆山以水路就是農民的生路，抨擊雲林縣政府草菅農民命脈，無視農民生計，要農民喝西北風？要求縣府說清楚、講明白；事後雲林縣政府也順應民意，宣佈停徵水權費。

青農代表高宗懋說，沒有地面水可用，農民不挖水井根本種不出農作物。（記者廖淑玲攝）

農民要求雲林縣政府自行吸收水權費，不得轉嫁農民。（記者廖淑玲攝）

土庫鎮代會副主席侯贈寶（中）抨擊雲林縣政府濫收水權費。（記者廖淑玲攝）