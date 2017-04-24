朱立倫有無值得學習優點？ 柯文哲︰回家想想

2017-04-24 11:56

〔記者張凱翔／台北報導〕日前旺旺中時民調顯示，若新北市長朱立倫2018年轉戰台北市長，支持度僅小輸柯文哲6%，柯文哲今被問及民調結果，柯沿用過去面對民調題萬用答案：「把今天該做的事情做好就好」。同份民調指出，朱立倫施政滿意有6成，柯文哲聞後微笑不語。媒體問朱有沒有值得學習的優缺點？柯說朱的優點他回家想想看，缺點不用再這裡說，大家自己知道就好。

至於朱立倫在爭取前瞻計畫上取得媒體曝光焦點，柯文哲說，他自己態度是要講實話、務實，他有針對前瞻計畫去找行政院長林全，因為目前台灣已經有5個捷運工程局，未來難道還要加上新竹或彰化嗎，要花4200億元，還是要把組織解決，台灣捷運工程局還是要做整合。

至於柯是否意識到朱立倫是潛在選舉對手，所以才不出席之前的前瞻計畫公聽會？柯表示那天立院都在吵架，他自己把問題講清楚就好，不用去找人吵架。