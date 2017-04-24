才剛提親就被問「會不會生第3胎？」 高市議員邱俊憲神回…

高市議員邱俊憲第一次被議員質詢，笑著搖頭回應。（記者王榮祥攝）

2017-04-24 11:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今天出現議員質詢議員的特殊現象﹗市議員何權峰在社政部門質詢生育津貼議題時，當場點名同在議事廳的市議員邱俊憲「答詢」，會不會因為高市府目前實施的生育津貼、評估生育3個孩子﹖邱俊憲笑者搖頭﹗

何權峰指出，高市目前生育津貼第一胎、第二胎各6千元，第三胎4萬6千元，他認為這幾年高市生育率不高，凸顯這項政策效益不明顯，建議社會局運用有限資源，重新調整第一、第二胎的補貼額度，符合實際需求。

跟邱俊憲交情深厚的何權峰詢問到一半，突然點名同在議事廳內、上週六剛到女友家提親的市議員邱俊憲，以目前高市生育津貼條件，會不會考慮生第三胎﹔邱俊憲被問的有點措手不及，先是作勢向主席表示無奈，接著微笑搖頭。