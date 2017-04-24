柯文哲反人肉盾牌 指拒馬擺放是「專業技術」

2017-04-24 11:42

〔記者張凱翔／台北報導〕日前民進黨立委段宜康在臉書貼文說，北市府核准反年改陳抗集會路權，卻連自己市長都沒辦法保護，雖然陳抗權應受保障，但還是要顧及立院開會需求。台北市長柯文哲今回應，警察局已經在寫檢討報告，但他個人反對用人肉盾牌人牆消耗警力，因此才不得不用拒馬，但拒馬怎麼擺還在討論，因為這是「專業技術」。

立法院十九日召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，當天前往開會的各縣市首長、立法委員和立院工作人員與媒體遭反年改抗議人士阻擋在立院外面，柯文哲出席時還說自己被趁機揍了幾拳。

柯文哲出席螢火蟲國際年會被媒體追問當日維安議題，柯原本說「警察局有送檢討報告上來」，隨後欲言又止表示，「這一題不要講」。

在媒體追問下，他說，會有檢討報告，「我個人反對用人肉盾牌」，消耗警力太多，如果不用人肉盾牌，就要用拒馬。至於圍著立法院的拒馬怎麼擺，屬於技術專業，還在討論。