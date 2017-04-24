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反年改暴徒登報指認 葉俊榮：非通緝犯方式處理

警方公布419反年改暴力事件28人頭像，協請民眾指認施暴者身分。（記者陳鈺馥翻攝）

2017-04-24  11:47

［記者陳鈺馥／台北報導］反年改暴徒在419當天不斷追打官員及立委，親民黨立委陳怡潔今在立法院內政委員會質疑，為何不以現行犯逮捕，而以通緝犯方式刊登人像，難道是因高層震怒。內政部長葉俊榮反駁，強調不是以通緝犯方式處理。

葉俊榮指出，當天陳抗現場不是單純表達意見，已變成強制阻擋立委行使進入立法院，遠超過表達意見的自由，國人都看到具體施暴畫面，警方現場或許沒有辦法周延，民眾也要有尊重法治行為。

陳怡潔問及，誰說要用通緝犯方式處理，用正面表列方式？葉俊榮說，這不是通緝犯的處理方式，當時民眾違背民主素養，還有很多違法的事件。

她追問，一個一個人頭刊登出來，還要大家協尋，卻不以現行犯處理，有沒有前例，這是因為高層震怒嗎？

葉俊榮說，這不是第一次，那是震怒民眾，迫害立委進出立法院，更有蓄意衝撞行為，有許多官員、立委和國會助理都被那樣對待。

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