要怎麼保護市長？ 柯P說「我反對人肉盾牌」

2017-04-24 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今日在臉書表示北市府批准反年改陳抗路權，到最後卻無法保護台北市長柯文哲，而柯文哲今日出席活動後被媒體詢問年改抗議維安情形時，僅表示會有檢討報告，並指出「我個人反對用人肉盾牌」。

根據《中央社》報導，柯文哲出席螢火蟲國際年會後被在場媒體追問年改陳抗維安情形，柯文哲僅表示「警察局有送檢討報告上來」，隨後欲言又止，直說「這一題不要講」。

不過，在媒體追問下，柯文哲鬆口會有檢討報告，並強調自己反對「人肉盾牌」，因為消耗的警力太多，倘若不用人肉盾牌，就要用拒馬。至於圍著立法院的拒馬該怎麼擺？柯文哲表示這屬於技術專業，還在討論中。