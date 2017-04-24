| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經國號戰機輪胎氣壓不足 飛行員放棄起飛
 首頁 > 政治

要怎麼保護市長？ 柯P說「我反對人肉盾牌」

2017-04-24  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今日在臉書表示北市府批准反年改陳抗路權，到最後卻無法保護台北市長柯文哲，而柯文哲今日出席活動後被媒體詢問年改抗議維安情形時，僅表示會有檢討報告，並指出「我個人反對用人肉盾牌」。

根據《中央社》報導，柯文哲出席螢火蟲國際年會後被在場媒體追問年改陳抗維安情形，柯文哲僅表示「警察局有送檢討報告上來」，隨後欲言又止，直說「這一題不要講」。

不過，在媒體追問下，柯文哲鬆口會有檢討報告，並強調自己反對「人肉盾牌」，因為消耗的警力太多，倘若不用人肉盾牌，就要用拒馬。至於圍著立法院的拒馬該怎麼擺？柯文哲表示這屬於技術專業，還在討論中。

廣告
  • 柯文哲今出席活動後被詢問年改抗議維安情形，僅表示會有檢討報告，並指出「我個人反對用人肉盾牌」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    柯文哲今出席活動後被詢問年改抗議維安情形，僅表示會有檢討報告，並指出「我個人反對用人肉盾牌」。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年金改革 柯文哲 維安
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：要怎麼保護市長？ 柯P說「我反對人肉盾牌」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.