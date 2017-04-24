朝天宮參拜 洪秀柱批前瞻是A錢計畫
2017-04-24 11:29
國民黨主席洪秀柱今天到北港與黨員座談握手寒喧。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］前瞻基礎建設計畫今天在立法院實質審查，有國民黨立委批是砸錢計畫，國民黨主席洪秀柱今天早上到雲林北港朝天宮參拜，洪秀柱批前瞻計畫不是好計畫，只是砸錢、A錢的計畫。
洪秀柱今天南下雲林，早上到北港朝天宮參拜與基層幹部、黨員座談，下午3點將在環球科技大學與婦女有約、4點40分將到莿桐樂齡學習中心與婦女座談。
面對媒體詢問前瞻計畫，洪秀柱表示，實在搞不清楚前瞻「基礎建設」計畫，也看不到真正計畫、願景，根本是砸錢計畫。
洪秀柱指出，前瞻計畫剛開始說輕軌、捷運等基礎建設，突然又變食安計畫，不應該是現在社會討論、重視什麼議題就說優先處理，可見前瞻計畫沒有好好精算，不是很好的計畫，只是砸錢、A錢的計畫。
洪秀柱強調，她憂心前瞻計畫會破除國家的舉債上限，把國家的財務榨乾，這樣社會怎麼看到未來，希望小英政府能提出真正精算報告，願景在哪裡的計畫，讓人民看得見。
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