| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經國號戰機輪胎氣壓不足 飛行員放棄起飛
 首頁 > 政治

朝天宮參拜 洪秀柱批前瞻是A錢計畫

國民黨主席洪秀柱今天到北港與黨員座談握手寒喧。（記者黃淑莉攝）

2017-04-24  11:29

［記者黃淑莉／雲林報導］前瞻基礎建設計畫今天在立法院實質審查，有國民黨立委批是砸錢計畫，國民黨主席洪秀柱今天早上到雲林北港朝天宮參拜，洪秀柱批前瞻計畫不是好計畫，只是砸錢、A錢的計畫。

洪秀柱今天南下雲林，早上到北港朝天宮參拜與基層幹部、黨員座談，下午3點將在環球科技大學與婦女有約、4點40分將到莿桐樂齡學習中心與婦女座談。

面對媒體詢問前瞻計畫，洪秀柱表示，實在搞不清楚前瞻「基礎建設」計畫，也看不到真正計畫、願景，根本是砸錢計畫。

洪秀柱指出，前瞻計畫剛開始說輕軌、捷運等基礎建設，突然又變食安計畫，不應該是現在社會討論、重視什麼議題就說優先處理，可見前瞻計畫沒有好好精算，不是很好的計畫，只是砸錢、A錢的計畫。

洪秀柱強調，她憂心前瞻計畫會破除國家的舉債上限，把國家的財務榨乾，這樣社會怎麼看到未來，希望小英政府能提出真正精算報告，願景在哪裡的計畫，讓人民看得見。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱（左2）在朝天宮董事長蔡??（左）等人陪同到朝天宮參拜媽祖，祈求國泰民安。（記者黃淑莉攝）

    國民黨主席洪秀柱（左2）在朝天宮董事長蔡??（左）等人陪同到朝天宮參拜媽祖，祈求國泰民安。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 洪秀柱 Ａ錢計畫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：朝天宮參拜 洪秀柱批前瞻是A錢計畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.