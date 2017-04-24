選新北市長勝賴神？侯友宜謹慎回

新北市副市長侯友宜對參選新北市長的民調，強調做好副市長的工作是最重要的事。（記者何玉華攝）

2017-04-24 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕有媒體進行2018新北市長選舉民調，現任新北市副市長侯友宜聲勢高於綠營可能參選人，包括台南市長賴清德，侯友宜早上受訪對此表示「謝謝關心」，指自己是新北市的副市長，扮演好副市長的角色，把當下的事情做好，就是對市民最好的承諾。

侯友宜早上出席「醫療暴力零容忍、就醫環境共同守護」防治醫療暴力記者會，針對媒體公布最新新北市長選舉民調，侯友宜支持度36.8％，勝過賴清德31.3％，但有31.9％不表態；侯友宜會後受訪「謝謝大家的關心」。

侯友宜說，自己是新北市副市長，最重要的工作就是把副市長角色扮演好，對新北市所有市民所關心的議題全力以赴、其他的事情不是那麼重要，只要把當下的事情做好，就是對市民最好的承諾。

至於前瞻計畫對新北市的補助引發爭議，是否造成民進黨在新北市民調下滑？侯友宜說，所有的建設都是大家一起來，沒有分誰跟誰、也沒有分藍綠，他認為，把新北市跟台北市的大台北生活圈建構起來，不管是中央跟地方，更應該攜手合作。

對於民進黨在新北市的民調是否受到影響，侯友宜回答的謹慎，「這都不是我們的考量」，只有新北市能夠蓬勃發展，讓大台北生活圈共生共融，才是大家殷殷期盼的。