朱立倫施政滿意度6成？ 柯P冷笑：嘿嘿嘿

2017-04-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕媒體民調指出，新北市長朱立倫市政滿意度高達6成，對此台北市長柯文哲僅冷笑3聲「嘿嘿嘿」。至於民調指出新北市長朱立倫轉戰台北市，僅小輸柯文哲6%，柯文哲則說「問100遍答案還是一樣，認真把今天事情做完再講。」

《旺旺中時民調中心》的最新民調結果，朱立倫市政滿意度高達6成。至於台北市長選戰，丁守中、曾銘宗、張善政等人，民調都無法與柯文哲抗衡，朱立倫的支持度則小輸柯文哲6%。

綜合媒體報導，對於朱立倫市政滿意度高達6成，柯文哲冷笑3聲「嘿嘿嘿」。有媒體問及是否要學習對方？柯文哲回應，應學習每個人的優點，至於媒體問對方有何優點？柯文哲表示：「我要回去想想看。」

報導指出，媒體問若朱立倫支持度小輸柯文哲6%一事，柯文哲回「問100遍答案還是一樣，認真把今天事情做完再講」、「這也不是我可以決定的」。