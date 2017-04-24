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被質詢是否會生第2胎？高市原民會主委：我生4個了

2017-04-24  11:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗上午質詢時，點名高市原民會主委谷縱‧喀勒芳安答詢，問他以目前高市一般中等收入家庭的生活情況當基準，會不會考慮生第2胎﹖谷縱毫不猶豫答詢「我已經生了4個了（超過花媽要求3胎的標準）」，議員有點愣住、全場一陣笑聲。

高市議會上午進行社政部門質詢，包括陳麗娜、王耀裕、簡煥宗等多位市議員，陸續針對少子化議題、及高市目前因應少子化的相關政策提出看法。

因為先前幾位議員全都鎖定社會局長姚雨靜答詢，輪到簡煥宗時，他體恤姚雨靜站太久，請她先坐著休息一下，改詢問原民會主委詢問谷縱。

簡煥宗先假設以一般家庭收入與生活概況，詢問谷縱是否可能生育第2胎，結果谷縱回答「我已經生了4個了」，瞬間引發全場笑聲﹔簡煥宗也覺得有趣，但立刻反應過來，再請客委會主委古秀妃回應。

谷縱是布農族、台大政治學碩士，他是眾所皆知的新好男人，工作之餘常陪妻小四處活動。

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  • 高市原民會主委谷縱非常重視家庭，工作之餘就是陪著妻小。今天被質詢是否會生第2胎？他說：我生4個了。（記者王榮祥攝）

    高市原民會主委谷縱非常重視家庭，工作之餘就是陪著妻小。今天被質詢是否會生第2胎？他說：我生4個了。（記者王榮祥攝）

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