婦聯會帳務疑點多 綠委要求說清楚
民進黨立委葉宜津（中）等召開「婦聯會國家資產 還財於民」記者會。（記者黃耀徵攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會週四將對婦聯會舉行聽證程序，認定是否為國民黨附隨組織。民進黨立委今就婦聯會唯一提供的2015年度報表質疑，何以歷年的收支狀況變化如此劇烈？且未依法提出會計師簽證、經會員大會議決？要求內政部勒令解散。
民進黨團幹事長葉宜津今早召開記者會指出，「人民團體法」規定，人民團體應每年編造預、決算報告，經會員大會通過後，報主管機關核備。婦聯會過去都不送，直到今年1月才送來2015年度的收支決算表。
她表示，光憑這份沒有會計師簽證的報表來看，就有諸多疑點。例如婦聯會主要收入來源為利息收入，但為什麼2008年高達8億元，2010年到2015年卻分別只有3億元？這以最近的利率估算，本金的波動就高達數百億元。每年至多數百萬元的雜項收入，為什麼突然在2011年高達5507萬元？退休金收入，更從以往數百萬元，在2015年暴增為3029萬元，難道是國民黨都把黨工塞進婦聯會？
她接著質疑，婦聯會的捐贈支出在2009年才5245萬元，怎在2010年就暴增為3.8億元？其他支出也從2010年的76萬元，暴增為2011年的5.1億元，他麼說這是所得稅支出，究竟是什麼稅？這些都有義務釐清。
民進黨立委賴瑞隆批評，對於外界質疑的勞軍捐收支，婦聯會卻輕輕以「年代久遠，無法提供」帶過。他建議，現行「人團法」對於政治團體的特別條款應該廢除，直接回歸一般團體的規範。
民進黨立委李俊俋指出，婦聯會未依法提供應提供的報表，最近提供的決算報告也沒經會計師簽證，還未經會員大會通過。內政部可以依法予以勒令解散。
他強調，婦聯會的資產與收入，來自政府補助國民黨的代領轉撥款、政府機關直接補助、影劇票附捐、棉紗附捐、防衛捐、勞軍捐，都是透過公權力向國家與人民所取得的。該還的就快還。
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