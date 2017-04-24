立院審前瞻條例 陳超明播「金包銀」嘆歹命

立法院聯席會議審前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

2017-04-24 10:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等七個聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院國民黨團要求前瞻條例退回重議。國民黨立委陳超明不滿前瞻計畫未照顧苗栗縣，於程序發言時播放台語名曲「金包銀」，諷刺六都「框金又包銀」，非六都就是「歹命兒」。

陳超明說，若以人口來算，苗栗縣要替有錢人舉債一百八十億，他不滿高喊「我們要團結起來幹六都的！」國民黨立委賴士葆也批，立院召開的前瞻建設公聽會結束後，仍未見該條例有任何改變，公聽會只是呼攏。

國民黨團為杯葛議事，廿八名藍委連番登記程序發言，但卻多次佔領發言台、發言超時、拖延上台時間等，引發綠委不滿，藍綠數度爆發口角，議事也數次中斷。