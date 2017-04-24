轉戰台北市對決柯文哲？ 朱立倫回應了…

新北市長朱立倫今早表示，他並沒有想參選明年台北市長選舉，還強調目前最重要的就是做好每一天的市政工作。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-04-24 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一份關於2018台北市長的民調指出，新北市長朱立倫若轉戰台北市，很有機會打敗現任市長柯文哲。有媒體報導指出，朱立倫今早受訪表示「沒有這回事」，還強調目前最重要的就是做好每一天的市政工作。

據《聯合報》報導，朱立倫今天視察中和積穗國小地下停車場工程時，媒體問到被點名參選台北市長一事，朱立倫回應指出，目前他是新北市長，最重要就是每一天把市政工作做好，不受其他因素影響。

報導也提到，朱立倫還說，對他來說，每間學校的改建、每個公共工程都是市長該做的，柯文哲是台北市長，他也把市政工作做好，讓雙北市一起努力。