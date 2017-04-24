| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮砂石車擦撞遊覽車 37日客受驚嚇幸無礙
 首頁 > 政治

轉戰台北市對決柯文哲？ 朱立倫回應了…

新北市長朱立倫今早表示，他並沒有想參選明年台北市長選舉，還強調目前最重要的就是做好每一天的市政工作。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-04-24  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一份關於2018台北市長的民調指出，新北市長朱立倫若轉戰台北市，很有機會打敗現任市長柯文哲。有媒體報導指出，朱立倫今早受訪表示「沒有這回事」，還強調目前最重要的就是做好每一天的市政工作。

據《聯合報》報導，朱立倫今天視察中和積穗國小地下停車場工程時，媒體問到被點名參選台北市長一事，朱立倫回應指出，目前他是新北市長，最重要就是每一天把市政工作做好，不受其他因素影響。

報導也提到，朱立倫還說，對他來說，每間學校的改建、每個公共工程都是市長該做的，柯文哲是台北市長，他也把市政工作做好，讓雙北市一起努力。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市長 朱立倫 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：轉戰台北市對決柯文哲？ 朱立倫回應了…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.