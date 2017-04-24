AIT主席莫健2度訪台 外交部歡迎
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）昨抵台訪問，訪台期間將晉見總統蔡英文，並和包括台南地方官員在內的台灣政商界領導人物會面。AIT表示，莫健在公職生涯中累積豐富亞洲經驗，今次是第2度以AIT主席身分訪台；外交部則表示，誠摯歡迎莫健主席來訪，相信莫健主席此行將有助增進台美相互瞭解及提升雙方關係。
AIT與外交部今早就莫健訪台一事前後發布新聞稿。莫健昨晚抵台，將在台灣停留至4月29日。AIT表示，這次是莫健大使第2度以AIT主席身分訪台。莫健訪台期間，將晉見蔡總統、拜會政府部會，就台美各項議題交換意見，並和包括台南地方官員在內等台灣政商界領導人物會面。外交部表示，誠摯歡迎莫健主席來訪。
AIT指出，莫健大使數十年來，無論是在美國政府或私人部門的最高領導層級，都累積了豐富的亞洲經驗，包括在台灣。莫健曾任美國駐孟加拉大使和駐尼泊爾大使，也曾擔任美國總統的特別助理暨國家安全委員會亞太資深主任，以及國安委員會中國事務主任。莫健曾在1995至1998年於AIT擔任政治組組長。莫健自2011年自美國外交行列退休以來，便以獨立顧問的身分任職於私人部門，去年10月接任AIT理事主席一職。
外交部則表示，台美關係近年堅實緊密，雙方除持續在既有基礎上推動政治、安全、經貿及文教合作外，並透過2015年成立的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），共同在公共衛生、婦女賦權、人道援助及資通訊等重要全球議題領域，協助有需要的國家進行能力建構，相信莫健主席此行將有助增進相互瞭解及研商進一步提升台美關係之道。
外交部也提及，今年1月蔡總統於「英捷專案」過境美國休士頓及舊金山期間，莫健主席皆親自迎送並全程陪同，充分顯示美方對蔡總統的高度尊重與禮遇。
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