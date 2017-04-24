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立法院審查前瞻條例 藍綠吵成一團

立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

2017-04-24  10:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等七個聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院民進黨團發出甲級動員，今天上午6點就赴會場待命；國民黨團則要求前瞻條例「退回重議」，站在台前呼口號抗議。藍綠多次爆發口角衝突，議事一度癱瘓，即使會議主席民進黨立委邱議瑩不斷要求立委回座維持秩序，場面仍一片混亂。

國民黨團不滿前瞻條例審查，28名藍委連番登記程序發言，卻以佔領發言台、發言超時、拖延上台時間等方式杯葛議事，引發綠委不滿，會議在爭吵中數次中斷。

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  • 立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

    立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院經濟委員會24日審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發衝突。（記者黃耀徵攝）

    立法院經濟委員會24日審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發衝突。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

    立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團；國民黨團要求前瞻條例「退回重議」，站在台前呼口號抗議。（記者黃耀徵攝）

    立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團；國民黨團要求前瞻條例「退回重議」，站在台前呼口號抗議。（記者黃耀徵攝）

  • 立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團，國民黨團要求前瞻條例「退回重議」，站在台前呼口號抗議。（記者黃耀徵攝）

    立法院聯席審查前瞻條例草案，藍綠吵成一團，國民黨團要求前瞻條例「退回重議」，站在台前呼口號抗議。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫 立法院
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