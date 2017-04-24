同性婚姻平權釋憲案 5/24公布結果

同婚釋憲案聲請人祁家威。（資料照、記者黃耀徵攝）

2017-04-24 10:19

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院上午發布新聞稿指出，大法官會議將對同性婚姻平權案在下月24日下午4時公布釋憲結果，一般認為，大法官釋憲結果贊成同性婚姻平權的機率頗高，但是否會直接宣告民法婚姻制度相關條文違憲則難說。

司法院指出，本案由台北市政府和祁家威各自聲請釋憲，針對民法第4編親屬第2章婚姻規定，認為已讓「同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」，違反憲法平等權等意旨。