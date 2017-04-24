| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮砂石車擦撞遊覽車 37日客受驚嚇幸無礙
 首頁 > 政治

同性婚姻平權釋憲案 5/24公布結果

同婚釋憲案聲請人祁家威。（資料照、記者黃耀徵攝）

2017-04-24  10:19

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院上午發布新聞稿指出，大法官會議將對同性婚姻平權案在下月24日下午4時公布釋憲結果，一般認為，大法官釋憲結果贊成同性婚姻平權的機率頗高，但是否會直接宣告民法婚姻制度相關條文違憲則難說。

司法院指出，本案由台北市政府和祁家威各自聲請釋憲，針對民法第4編親屬第2章婚姻規定，認為已讓「同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」，違反憲法平等權等意旨。

廣告
  • 同性婚姻平權釋憲案，5月24日公布結果。圖為釋憲案今年三月舉行憲法法庭言詞辯論畫面。（資料照）

    同性婚姻平權釋憲案，5月24日公布結果。圖為釋憲案今年三月舉行憲法法庭言詞辯論畫面。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 同性婚姻平權 釋憲案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：同性婚姻平權釋憲案 5/24公布結果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.