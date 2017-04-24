藍委占發言台卻要主席負責 邱議瑩：有這種道理？

國民黨立委林為洲上台發言超時又不下台，藍營黨團卻要擔任主席的民進黨立委邱議瑩負責，讓邱議瑩氣得直說「世界有這種道理嗎？」（記者黃耀徵攝）

2017-04-24 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日進行前瞻計畫特別條例草案排審，在立委進行程序發言時，國民黨立委林為洲上台發言超時又不下台，藍營黨團卻要擔任主席的民進黨立委邱議瑩負責，讓邱議瑩氣得直說「世界有這種道理嗎？」

由於林為洲發言時間用完後仍遲遲不下台，造成原訂下一位發言的國民黨立委無法上台，因此向主席邱議瑩大聲抗議。邱議瑩聞言後不滿地說，她請林下台對方還是無動於衷，更何況林為洲是「你們國民黨的黨鞭」，是他自己不下台才阻礙國民黨的發言，現在國民黨卻來抗議，讓她氣到差點拍桌。

至於民進黨立委管碧玲，接著又認為國民黨團總召廖國棟說要幫忙排除此事，結果沒有做到，因此拿起麥克風直說「廖國棟不是男人，因為男子漢一言既出駟馬難追，該排除的就趕快排除！」廖國棟見狀只得尷尬地連說「不要指名道姓、不要指名道姓。」