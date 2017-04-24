國防部建議增加太平島軍備 專家：除了無人機外都沒用

台海安全研析中心主任梅復興認為，國防部向海巡署提出強化太平島戰力的17項具體建議之中，除了無人機之外，基本上都無助於增進太平島的防禦能質。圖為「銳鳶」無人機。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-04-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕軍方高層日前透露，國防部向海巡署提出強化太平島戰力的17項具體建議，包括中小型「紅雀」無人機、「鋼鏾火箭彈系統」、雙管20機砲系統、新式「紅隼」反裝甲火箭等。對此，台海安全研析中心主任梅復興認為，除了無人機之外，基本上都無助於增進太平島的積極防禦能力品質。

目前太平島配置的防衛性武器包括40高砲、120迫砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器，而軍方官員日前透露，國防部已向海巡署提出強化太平島戰力的17項建議裝備，包括中型「銳鳶」及小型「紅雀」無人機、具有嚇阻敵船團登陸能力的「鋼鏾火箭彈系統」，以及可遠距操作的雙管20機砲「近程自動化防禦系統」等。

台海安全研析中心主任梅復興指出，雖不知道具體17項建議配備為何，但除了無人機之外，特別是滯空時間較長，感測籌載較佳的「銳鳶」，以上列舉的裝備基本上都全無助於增進太平島之積極防禦能力品質，更別說成本效益了，無論武器本身性質、射程、所能接戰目標種類或終端效能等，都沒有比現有裝備高明，也不可能為我國爭取到任何戰略利益。

梅復興坦言，除非有什麼其他尚未公開的「營養資訊」，否則整個國防部建議基本上可視為一個浪費時間、公務資源的「公文演習」。