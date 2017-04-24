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李明哲事件 民調：5成6認為政府處理太軟弱

台灣民意基金會24日舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，邀請李俊毅（右一）、范雲（左二）與彭懷恩（左一）等三位來賓評論與解讀。（記者張嘉明攝）

2017-04-24  10:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕「李明哲事件」引起國內外高度的關注，根據台灣民意基金會最新的調查，有5成6的民眾認為政府在這件事情的處理上太軟弱、5成2認為李明哲被關下去，將嚴重傷害兩岸關係。不過，也有4成3同意這件事情不能怪政府無能，應該怪的是中國太野蠻。

4成3同意不能怪政府 是中國太野蠻

台灣民意基金會以3道題，探討國人對政府表現的反應，以及兩岸關係的影響評估。問卷第1題為，「台灣政府對這件事情的表現太軟弱，政府立場應該更硬才對。請問您同不同意？」結果顯示：23.2%非常同意，32.8%還算同意，18.7%不太同意，7.7%一點也不同意，17.7%沒意見、不知道或拒答。換言之，有5成6的台灣人認為政府在這件事情的處理上太軟弱，但有2成6的人不這麼認為。

問卷第2題為：「有人說：『政府碰到這類事情一般都插不上手，因為中國（大陸）太野蠻了，不能怪我們政府無能。』請問您同不同意？」結果顯示：13.5%非常同意，29.5%還算同意，27%不太同意，20.6%一點也不同意，9.4%沒意見、不知道或拒答。換言之，有4成3台灣人同意這件事情不能怪政府無能，應該怪的是中國太野蠻，但有4成8的人不同意此說法。

問卷第3題為，「『李明哲被關押事件』若持續下去，您覺得這對兩岸關係的傷害，嚴不嚴重?」結果顯示：19.6%非常嚴重，32.8%還算嚴重，25.6%不太嚴重，7%一點也不嚴重，14.9%沒意見、不知道、拒答。換言之，有5成2台灣人認為「李明哲被關押事件」若持續下去，將嚴重傷害兩岸關係，但有3成3不這麼認為。

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司電訪與抽樣。訪問期間是2017年4月17與18日；以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1082人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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標題：李明哲事件 民調：5成6認為政府處理太軟弱


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