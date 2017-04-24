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婦聯會勞軍捐流向不交代 葉：撤換負責人

內政部長葉俊榮今天（24日）赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-04-24  09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部多次發文至婦聯會要求交代勞軍捐流向，婦聯會至今冥頑不靈不予理會。內政部長葉俊榮今日受訪表示，內政部4月21日再度發文婦聯會，婦聯會須在1個月內提出勞軍捐完整流向，「若沒辦法做到，不排除撤換負責人！」

葉俊榮指出，婦聯會對於勞軍捐流向一直沒有交代清楚，內政部持續要婦聯會給交代，4月21日也再次發文給婦聯會，要求1個月內提出勞軍捐完整流向，最佳狀況是520前交代清楚，內政部也透過程序向國防部調資料，正分析研擬當中。

葉俊榮指出，至於婦聯會是否為國民黨附隨組織，黨產會已準備進行聽證程序，基本上以黨產會聽證程序為主軸，現在婦聯會運作沒有上軌道是現在面臨比較大的困難，內部運作應上軌道，要多溝通、互動。

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