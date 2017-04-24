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柯P世大運沒找他 1句話秒懂郝龍斌醋勁大！

2017-04-24  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌，昨於菲律賓馬尼拉與僑胞會面。他表示，若台北市長柯文哲開口，他願意替籌辦世大運出份力，但他直言，柯P「心胸沒有我寬大」，也「不相信我真的會幫他」，所以可能不會找他幫忙。

綜合媒體報導，郝龍斌昨於馬尼拉華人區自由大廈菲華文經總會大禮堂，主持「國民黨菲郝不可」政見座談會。郝龍斌表示，世大運不僅是體育盛會，也是提升台灣國際能見度的契機。郝龍斌指出，雖然現今台北市非藍營執政，柯P對他也不好，但仍希望世大運能成功，因為台北就像自己的孩子，即使寶貝被後母抱去養，也不會因此「不希望自己的孩子好」。

郝龍斌笑稱，他曾說過，若柯P辦不下去，他可以接手，但他認為，柯P可能不會找他幫忙，因為柯P心胸沒他寬大，也不相信他會伸出援手；郝龍斌強調，身為政治人物要有高度，其中態度又決定高度，不要算計過多，造成彼此互不信任，反而做不了什麼事。

對此，批踢踢八卦板網友說，這根本是透過貶低他人來抬高自己，若找郝，郝可以邀功，若不找郝，就稱「柯心胸狹隘」，乾脆「都給你講就好了」、「放話要人家求，還說心胸寬大...」；也有人調侃，「真自我感覺良好啊」、「大概在打預防針了，看來很在意沒被找」，所以才用「激將法」；還有人質疑，「為什麼要找你？我不懂，甘你屁事」、「你有柯的團隊專業嗎？」是不是「選舉要到了，大家都怪怪的」；部分網友則支持郝，大讚他「其實很有本事，柯不懂得善用人才是他的損失」；不過，較多網友建議，「你還是先擔心你的黨主席吧」。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌昨表示，若台北市長柯文哲開口，他願意替籌辦世大運出份力，但柯P「心胸沒有我寬大」，可能不會找他幫忙。（資料照，記者廖耀東攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌昨表示，若台北市長柯文哲開口，他願意替籌辦世大運出份力，但柯P「心胸沒有我寬大」，可能不會找他幫忙。（資料照，記者廖耀東攝）

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