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2018侯友宜大勝綠營眾人？ 這媒體這樣調查…

新北市副市長侯友宜。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-24  07:03

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長選舉，根據《旺旺中時民調中心》最新民調，現任新北市副市長侯友宜幾乎是勝選所有綠營可能參選人，包括台南市長賴清德、立委吳秉叡。

《中國時報》報導，在這份民調中，若是侯友宜對決賴清德，則侯的支持度為36.8%，勝過賴清德31.3%，但有 31.9%不表態；若是侯友宜對戰吳秉叡，則是「大勝3成7」。侯友宜是「綠營最可怕的敵人」。

該民調調查，如果藍營換成前台北縣長周錫瑋，則「周將以24.3％支持度，輸給賴清德的36.9％；若對上吳秉叡，則是28.7％比15％」。

《旺旺中時民調中心》新北市長滿意度調查，訪問日期為4月19日到20日，以電話抽樣方式對新北市民進行調查，有效樣本為708人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.7個百分點。

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相關關鍵字： 2018選舉 侯友宜 吳秉叡 周錫瑋 新北市長 賴清德
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