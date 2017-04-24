2018選舉 媒體民調：朱立倫最有希望「光復首都」？
2017-04-24 06:44
〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐2018選舉人選，已進入準備賽，據《旺旺中時民調中心》的最新民調結果，新北市長朱立倫若轉戰台北市，很有機會打敗柯文哲，「光復」台北市。
《中國時報》報導，藍營曾被點名有實力跟柯文哲一戰的人選中，包括的丁守中、曾銘宗、張善政等人，但民調都無法與柯文哲抗衡，但朱立倫的支持度則只有小輸柯文哲 6%，有機會一駁。
據調查，若是在柯文哲、朱立倫、賴清德三強對戰的情況下，則朱立倫以 27%領先，柯為 26.2%、賴為 15.2%；但是在柯、朱單獨對戰情況下，柯的支持度為38.7％，朱則為32.2％，藍營具有「光復北市」的希望。
《旺旺中時民調中心》本次民調於2017年4月18、19日針對年滿20歲以上台北市民進行調查，有效樣本為716人，在95％信心水準之下，整體抽樣誤差為正負3.7％。
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