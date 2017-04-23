競逐國民黨主席 吳敦義：我花40年準備好了

2017-04-23 18:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席候選人吳敦義今表示，自己在北、中、南都有從政經驗，也擔任過行政院長，花了40年準備好選黨主席，盼老闆（黨員）給機會。

吳敦義今下午到高雄參與黨員造勢大會，吸引上千黨員參與、場面熱絡，前政委楊秋興、不分區立委陳宜民、許崑源等多位高市議員站台。

吳敦義細數高雄市長任內政績，自己還擔任過行政院長、北市議員、南投縣長、三屆立委與重要黨職，前後將進40年，他稱呼黨員是「老闆」，強調自己準備好了，盼老闆們給他機會擔任黨主席。

他也對台下黨員信心喊話，指自己最有能力團結國民黨、最不容易被騙、提名最公道、輔選最有力、施政成績最好，主席讓他做就對了。

吳敦義承諾，若當選主席一定全力以赴，在下屆縣市長與議會選舉多贏席次，更重要的是力拚下屆總統與立委選舉。