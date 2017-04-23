吳敦義控網路抹黑 詹啟賢：不評論其他候選人
〔記者張凱翔／台北報導〕5月20日國民黨主席選舉，各方人馬勤走基層之餘「黨內互打」也陷入白熱戰。日前網路上有自稱「民間挺詹啟賢後援會」臉書粉專，質疑黨主席選舉連署作弊、綁樁，參選人吳敦義在屏東回嗆詹「很多人請客卻指摘別人」、「在網路後援會匿名亂講話」，詹啟賢僅回應「不評論其他候選人」，相信基層黨員自己會判斷。
詹啟賢今在大安區辛亥居民活動中心辦座談會拉票，演講中細數自己的人生歷練，在美國求學從實習醫師幹起，一路當到外科中心主任，在陌生的環境和白人競爭擊敗強敵，事業上一路走來「沒有受過國民黨栽培」，反而都是擔任救援者的角色。回來台灣把台南逢甲醫院從地方醫院升級到奇美醫學中心、在衛生署長任內歷經921地震、後來接下「燙手山芋」國光生技，都是在財務困境和改革無力絕處逢生，今天的國民黨也面臨同樣情況，需要的就是他這樣的領導人。
詹啟賢說，現在國民黨陷入族群、政治意識型態的鬥爭，內部也面臨分裂，但國民黨內部其實有很多「中道」的聲音，他參選就是要代表這些沈默的多數發聲。他還說，國民黨現在形象不好，連中年人都不敢承認自己是國民黨員，年輕人更是如此，其中問題也出在國民黨還陷在「選舉文化」裡面，以為只要靠綁樁腳、賄選、請客吃飯的文化就能掌權，但實際上根本缺乏核心思想，他說自己當上黨主席可以扭轉這種文化。
提問時間，有人問詹當今社會砍蔣介石、八田與一銅像的仇恨事件頻傳，他若當選黨主席要如何面對？詹左右開弓，認為民進黨應該譴責砍蔣介石銅像的人、國民黨應該譴責砍八田與一的人，但兩邊卻都陷入沈默任由社會繼續撕裂，要是他的話一定譴責。另外一位黨員問，他要怎麼解決黨產被清算的問題？詹回，洪秀柱授權他處理黨產問題時，他才開始深入了解黨產問題和國民黨花錢狀況，發現黨每月花費「十分驚人」，原本已經和黨產會談好除了支付黨工外的錢都直接把黨產給政府，但卻被黨內其他聲音否決，接下來不論誰當主席都要傷腦筋，至於誰要煩惱？「那就交給各位決定」。
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