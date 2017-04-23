勞保先破產卻砍軍公教？ 網友嗆翻李富城...

2017-04-23 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人陳揮文日前指出，政府在年金改革上，不從最早破產的軍保、勞保下手，竟先拿比較晚破產的兩個基金開刀，卻沒點出詳細原因，讓人匪夷所思。對此，前氣象主播李富城大讚他言之有理，怒批民進黨政府刻意挑起族群對立。

批踢踢八卦板網友表示，「神邏輯，比較慢破產所以不用改？」、「照這說法，應該先砍軍人退輔金，最早破產」、「奇怪了，整天說信賴保護的是你，要砍勞保的也是你」；也有人反嗆，「哪隻眼睛看到勞保不改的，現階段早通過要逐步調漲保費到18%了，後續還要改減少領，軍公教也一起改，這樣要砲什麼，砲沒錢花嗎」；還有人直言，「一個退休領6萬，一個退休領1萬多，當然先改6萬的啊！」

李富城今於臉書表示，日前陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》提到有關年金改革的說法「言之有理」，「最先會破產的是勞保年金，但大刀一砍的是軍公教，實在不合理」，李富城痛批，「這就是民進黨，專門挑起對立」。

陳揮文先前在節目中提到，不管是勞保年金破產，還是軍公教退撫基金破產，都不該怪軍公教勞，因為這些人都是受雇者、一家人，職業與職業間、世代與世代間，不應有相對剝奪感及仇恨，他質疑，都是領人薪水的，怎麼會互相罵來罵去？

陳揮文解釋，軍公教的雇主是政府、勞工的雇主則是大企業大老闆，但無論制度、費率、管理基金或宣布破產，全是政府在做決定，如今卻不見政府在這當中扮演的角色，只告訴大家要破產了，卻沒說為什麼，令人難以理解。

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