悔失年輕族群... 吳敦義再嘆：國民黨不該退出校園

吳敦義今日南下屏東、恆春拜票。（記者蔡宗憲攝）

2017-04-23 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席參選人吳敦義今日南下屏東拜票，座談會上，吳敦義老調重彈、再次提起「當初國民黨退出大學校園是錯的」，並強調當選黨主席要恢復知青黨部，讓校園中的師生自由參加。

根據《聯合報》報導，吳敦義表示，由於國民黨流失了許多年輕的支持者群，因此未來會加強國發院對年輕人的栽培，希望能訓練有志青年擔任國會助理或公職秘書，讓年輕人參與公共事務。

吳敦義將上個月底在北投出席座談會的致詞內容再度搬上台，並且認為「國民黨退出大學校園是錯的，因為民進黨的手接著就伸了進去，後來的太陽花學運，更可以看出民進黨伸入校園及太陽花是鐵證如山」。