時力提「離婚俸」制度？ 呂秋遠：搬石頭砸自己腳
2017-04-23 14:50
呂秋遠質疑時力提出的年金改革法案。（記者王文麟攝）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量版本的年金改革法案，擬賦予離婚配偶年金分配請求權，公教人員配偶離婚最高可分配公務人員的年金1/2。律師呂秋遠對此質疑，此立法思維有點怪，是搬石頭砸自己的腳，「真是個了不起、負責的立法！」
《聯合報》報導，時力提出的法案銓敘部官員表示尊重，不過有官員認為，雖然德國、美國有相關制度，但我國國情不同，將制度引進台灣恐怕會引發爭議。
呂秋遠受訪時提出質疑，若兩方已離婚，其中一人再婚，甚至不只一次，配偶要如何申請？他也表示，民法規定雙方有撫養義務，若離異就沒有，但若這樣立法，可能侵害人民財產自由，欠缺客觀標準。
他也質疑，離異配偶若有新的家庭，舊的配偶卻有權跟新的配偶分享財產，如此是否適當？「根本是搬石頭砸自己的腳，真是個了不起、負責的立法！」
不過綠委尤美女表示認同，婦女年輕時繳國民年金，65歲後一個月領3千元，若能立法領另一半的年金，可解決婦女老年貧窮化的問題。
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