衝刺黨主席選情 洪秀柱：能開出多少票才是重點
2017-04-23 13:46
國民黨主席洪秀柱今到嘉義市造勢，衝刺黨主席選情。（記者王善嬿攝）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨主席洪秀柱今天到嘉義市、縣造勢，為選情衝刺，上午在嘉義市中油訓練所造勢場合，有媒體問她黨主席候選人登記，6組候選人共繳72萬多份黨員連署書，比47萬合格黨員人數還多，洪秀柱說「預料中的事情」，可能有的是一人替很多人連署，也有抄寫黨員名冊等，她不曉得，但她認為，最後大家都過關，連署書多寡不必太在意，重點是開不開出這些票，如開出的票數比連署書差太多，可能不太好。
洪秀柱說，連署書多寡不必在意，但連署制度需要改正，將在二十全大會提出，保有連署精神而沒有連署弊病，或者全部取消，但都要經全代會通過。
至於黨主席的選情，洪秀柱表示，今獲朋友熱心幫忙、造勢場面大，但場面裡的人聽了她講話，回去願投票支持，是她還要努力的目標。
造勢大會中，洪秀柱從孫中山革命講到馬英九當選總統，重申國民黨以三民主義為中心思想的理念跟歷史不能忘，她還說，以前的黨主席有權有錢「走路有風」，她上任以來卻借錢負債，強調要公布不配合募款的中常委名單，且勉勵參選黨代表，以後要盡家庭訪視的義務，並呼籲2018年要把嘉義市贏回來。
國民黨副秘書長蕭淑麗今也站台力挺，她說2016總統大選國民黨士氣低迷，「柱柱姊」站出來參選、拋磚引玉，展現她無私、無畏懼的勇氣，雖後來被「換柱」還是努力輔選，呼籲黨員支持、給她打氣。
國民黨副秘書長蕭淑麗今站台挺柱。（記者王善嬿攝）
國民黨嘉市委員會黨代表候選人代表，今上午特製柱子送給洪秀柱，期許她「一柱擎天」、順利當選。（記者王善嬿攝）
國民黨嘉市委員會黨代表候選人代表，送洪秀柱柱子，並高喊「凍蒜」（記者王善嬿攝）
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