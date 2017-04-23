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北投區婦工會員大會 潘維剛、詹啟賢強碰頭

2017-04-23  13:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席選舉倒數1個月，6位候選人都頻頻出擊。北投區婦工會今天舉辦會員大會，黨主席候選人潘維剛、詹啟賢都強碰頭，選在同一時間出席活動，向北投區婦工會拜票。潘維剛表示，不到1年時間，總統蔡英已經偏聽獨斷，同時她也提到昨天陽明山蔣公銅像遭斬首，認為已撕裂民族。詹啟賢則說，國民黨選舉不僅影響國民黨，更影響全台人民，還涉及兩岸、亞太地區穩定，盼大家重視這次選舉。

潘維剛表示，自己在南部走時，民眾都表示原本期待民進黨上台可以有比較好的日子，沒想到做更差，所以國民黨要加油，把民進黨換下來。她表示，民進黨執政後不斷分化社會，之前對於蔣公被砍頭置之不理，導致有人到台南把八田與一銅像頭砍下來，昨天又有人把陽明山蔣公銅像斬首，真的很痛心，期盼自己用一場「正能量」的選舉，帶領國民黨重返榮耀。

詹啟賢表示，自己有信心可以整合國民黨，希望透過自己參選找回國民黨的核心價值跟靈魂，讓國民黨在2018年幫黨打一個好成績，2020年再重返執政。

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  • 國民黨主席選舉倒數1個月，6位候選人都頻頻出擊。北投區婦工會今天舉辦會員大會，黨主席候選人潘維剛、詹啟賢都強碰頭。（記者鍾泓良攝）

    國民黨主席選舉倒數1個月，6位候選人都頻頻出擊。北投區婦工會今天舉辦會員大會，黨主席候選人潘維剛、詹啟賢都強碰頭。（記者鍾泓良攝）

  • 詹啟賢則說，國民黨選舉不僅影響國民黨，更影響全台人民，還涉及兩岸、亞太地區穩定，盼大家重視這次選舉。 （記者鍾泓良攝）

    詹啟賢則說，國民黨選舉不僅影響國民黨，更影響全台人民，還涉及兩岸、亞太地區穩定，盼大家重視這次選舉。 （記者鍾泓良攝）

  • 潘維剛表示，不到一年時間，總統蔡英已經偏聽獨斷，同時她也提到昨天陽明山蔣公銅像遭斬首，認為已撕裂民族。（記者鍾泓良攝）

    潘維剛表示，不到一年時間，總統蔡英已經偏聽獨斷，同時她也提到昨天陽明山蔣公銅像遭斬首，認為已撕裂民族。（記者鍾泓良攝）

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