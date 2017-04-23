吳敦義南境掃票 談一中各表救觀光業
2017-04-23 12:18
吳敦義恆春掃票，談一中各表救觀光業。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕參選國民黨黨主席的前副總統吳敦義，今天上午南下恆春為選舉拉票座談，針對當地業者大嘆中客不來造成景氣蕭條，吳敦義強調，小英總統如有錦囊妙計快拿出來，如果僵局未解，不要出身屏東卻害屏東觀光，「為何不講九二共識、一中各表，有那麼困難嗎？」
吳敦義昨天一早南下恆春拉票，在屏縣議會議長周典論、國民黨縣議員張榮志、許天賜及中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南等人陪同下，在馬爾地夫飯店進行座談，吳敦義熱情與當地民眾及黨員一一握手，當地業者不斷反映觀光業業績不到往年3成慘況，吳認為與政府不認九二共識有關。
「一中各表，這樣一邊看兩字，互相嘜衝弟（台語．意指捉弄），中國看了「一中」兩字會「開心」，我們則看「各表」兩字「安心」，讓兩岸回復穩定和平發展」吳敦義在恆春再次老調重彈，強調中國客在台灣旅遊消費力高。
他也強調，97年馬政府執政重談九二共識、三通直航，台灣觀光人次從300多萬到104年已經達到1043.9萬人，政府應該重談九二共識、一中各表，不僅對恆春半島觀光極有助益，也能重振整個台灣觀光業。
針對另名黨主席候選人詹啟賢，在網路後援會影射請客固樁，吳敦義澄清「從來沒有舉辦餐會」，並譏諷談到，很多人請很多客卻去指摘別人，還在網路後援會匿名亂講話，後來又否認，先做賊又說賊不是我，相信遭指涉的立委會有自清的反擊行動。
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