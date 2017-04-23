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被指將入閣？ 立委管碧玲全力「消毒」

2017-04-23  11:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕被指可能入閣﹖民進黨立委管碧玲批評網路訊息「放毒」﹗透過臉書強力澄清，並指高雄是一個偉大城市，偉大城市市長選舉應走光明大道，別讓格局沈淪。

管碧玲認為，無中生有的事情其實是經不起檢驗的，但是造謠卻不斷被拿來當政治鬥爭手段，新政府將近一年來，不斷要應付謠言、應付假新聞，在網路、在Line滅火滅不完，這幾天，連她自己也被波及了！

管碧玲在臉書連結兩篇網路新聞，質疑內容幾乎一模一樣，就是放毒，說她會「入閣」，然後說剩下特定兩人之爭！她指出，高雄是一個偉大的城市，偉大城市市長的選舉，應該要走光明大道，希望不要讓格局墜落！

管碧玲表示，高雄市長初選不能再更沈淪了，就如同「陳美伶情蒐」事件，她請大家想想，這事如果是真的，那是有人要下台，天大地大的事；相反，如果沒這回事，就是有人放毒，在說天大地大的謊！兩者都是邪門歪道，想起來不令人心驚嗎？

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  • 有意競逐高雄市長黨內初選的立委管碧玲，全力消毒「入閣說」（翻攝管碧玲臉書）

    有意競逐高雄市長黨內初選的立委管碧玲，全力消毒「入閣說」（翻攝管碧玲臉書）

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