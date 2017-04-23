叫老共不敢來！ 軍方狙擊手配裝光學瞄準鏡

2017-04-23 11:08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方軍事戰略改採「重層嚇阻」，代表在各個層面都應建立嚇阻戰力，官員今天指出，為了在城鎮作戰上達到有效嚇阻目標，軍方已決定在今年度內，為逾千步兵部隊的狙擊手，在其使用的T91步槍上加裝「光學瞄準鏡」，以提升部隊狙擊功能，強化不對稱作戰戰力。

軍方官員說，目前陸軍及海軍地面部隊的射手，他們使用的T91步槍上，僅配有一般瞄準鏡，射擊的精準度不足，加裝光學瞄準鏡之後，因為具有5倍光學倍率，觀測距離可達600公尺，適用於一般城鎮作戰及遠距狙擊任務使用。

官員說，光學瞄準鏡是由軍備局生產製造中心401廠製造，裝備針對國軍射擊要求，與人因化工程理念實施設計，同時配賦專用戰術滑軌槍鏡結合座，可配合現役戰鬥步槍與班、排級機槍使用，應用範圍廣泛。

官員還說，一具光學瞄準鏡的單價並不便宜，單價達到1萬3千元，過去因為各種因素評估，並未將光學瞄準鏡發到各地面部隊狙擊手使用，這次則是配合軍事戰略的調整，讓基層地面部隊的單兵，也具有基本的嚇阻戰力。