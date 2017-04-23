郁慕明罵台倭奴當道 鄉民大酸他是...

2017-04-23 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨主席郁慕明日前大談李承龍將八田與一銅像斷頭時，他表示，若年輕20歲，他可能也會這麼幹，慘遭噓爆。如今，他又撰文直指，台灣倭奴當道，四處重建神社鳥居，向日本獻媚，引發批踢踢網友不滿。

郁慕明昨於臉書分享他去中國湖北宜城、抗日名將張自忠殉國的歷史現場遊玩的照片，並語帶玄機地說，當台灣「倭奴當道」，四處重建神社鳥居，「向日本低頭獻媚」之際，他「帶中華兒女走訪抗戰遺址，緬懷中華忠魂」，感念他們那代人的壯烈犧牲，換來後代子孫的安定。

網友聞言調侃，「消費中國英靈你最會」、「賣菸的好意思提後代子孫跟亡國種？」；還有人嘲諷，「台灣中奴當道，向中國低頭諂媚」、「支奴自己舔共舔得不亦樂乎，還汙衊別人，頗呵」；也有人質疑，「當初國民黨能革命成功還不是靠日本人，結果現在反過頭來說台灣人媚日？」、「倭寇是明朝對海岸討生活的歧視，你的水準就這樣？」另有人怒嗆，「長江抗戰，所以關台灣屁事？」、「這支那人趕快滾去支那啦」。

郁慕明臉書全文：