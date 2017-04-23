| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全中運》沒有對手！ 蔡瀞瑢女子跳高締造五連霸
 首頁 > 政治

郁慕明罵台倭奴當道 鄉民大酸他是...

2017-04-23  10:24

〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨主席郁慕明日前大談李承龍將八田與一銅像斷頭時，他表示，若年輕20歲，他可能也會這麼幹，慘遭噓爆。如今，他又撰文直指，台灣倭奴當道，四處重建神社鳥居，向日本獻媚，引發批踢踢網友不滿。

郁慕明昨於臉書分享他去中國湖北宜城、抗日名將張自忠殉國的歷史現場遊玩的照片，並語帶玄機地說，當台灣「倭奴當道」，四處重建神社鳥居，「向日本低頭獻媚」之際，他「帶中華兒女走訪抗戰遺址，緬懷中華忠魂」，感念他們那代人的壯烈犧牲，換來後代子孫的安定。

網友聞言調侃，「消費中國英靈你最會」、「賣菸的好意思提後代子孫跟亡國種？」；還有人嘲諷，「台灣中奴當道，向中國低頭諂媚」、「支奴自己舔共舔得不亦樂乎，還汙衊別人，頗呵」；也有人質疑，「當初國民黨能革命成功還不是靠日本人，結果現在反過頭來說台灣人媚日？」、「倭寇是明朝對海岸討生活的歧視，你的水準就這樣？」另有人怒嗆，「長江抗戰，所以關台灣屁事？」、「這支那人趕快滾去支那啦」。

郁慕明臉書全文：

廣告
  • 新黨黨主席郁慕明，昨於臉書撰文直指，「當台灣倭奴當道，四處重建神社鳥居，向日本低頭獻媚；我帶中華兒女走訪抗戰遺址，緬懷中華忠魂！」引起網友不滿。（資料照，記者陳志曲攝）

    新黨黨主席郁慕明，昨於臉書撰文直指，「當台灣倭奴當道，四處重建神社鳥居，向日本低頭獻媚；我帶中華兒女走訪抗戰遺址，緬懷中華忠魂！」引起網友不滿。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倭寇 八田與一 張自忠 郁慕明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：郁慕明罵台倭奴當道 鄉民大酸他是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.