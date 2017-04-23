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台灣低薪原因 謝金河：國內製造業贏家寧變外資

財信傳媒董事長謝金河撰文指出，台灣低薪問題不只因國內製造業外移減少工作機會，還牽涉製造業外移的贏家沒把外地獲利拿回國內再投資。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-23  07:15

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣低薪問題嚴重，導致年輕人痛苦指數持續飆升，財信傳媒董事長謝金河就在網路撰文指出，台灣低薪問題不只因國內製造業外移減少工作機會，另外還牽涉製造業外移的贏家沒把外地獲利拿回國內再投資，而是為了享受租稅優惠寧願變身成為外資。

謝金河近日在臉書貼文寫到「台灣低薪的問題，我們一直講，一直講，似乎都沒有藥方，這其中，最大的共識是製造業外移，沒有工作機會，而這背後還涉及到製造業外移的贏家，並沒有把外地的獲利拿回自己的國家進行再投資，而是變身成為外資，享受租稅的優惠」

他還指出，台灣進出口為主的經常帳一直維持龐大的順差，但國人購買外國証券的金融帳一直都是淨流出狀態，加上外國人來台直接投資的錢很少，通常在50億美元以下，但外國人買台股的錢卻一直在2千億美元以上。匯入台灣的資金不願投入製造業，而是去投資股票，如台灣具競爭力的大型企業，外資持股皆逾50%，例如台積電的外資持股達79.5%。

謝金河最後還說到，台灣的錢留在外面，卻又以外資名義將資金進入台灣，造成新台幣升升不息，我們的稅改給外國人留下一個避稅的大門，讓本國人可以從容變成外資，輕鬆享有分離課稅20%的優待，結果有能力的本國人全都變成外資。

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  • 謝金河還說到，台灣的稅改給外國人留下一個避稅的大門，讓本國人可以從容變成外資，輕鬆享有分離課稅20%的優待。（圖截自謝金河臉書）

    謝金河還說到，台灣的稅改給外國人留下一個避稅的大門，讓本國人可以從容變成外資，輕鬆享有分離課稅20%的優待。（圖截自謝金河臉書）

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