老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
2017-04-23 07:04
日前烏山頭水庫八田與一雕像遭人「斷頭」。（資料照，記者王涵平攝）
〔即時新聞／綜合報導〕陽明山花鐘廣場的蔣介石銅像，22日清晨遭「斬首」潑漆，台灣建國工程隊坦承犯行，以告慰八田與一在天之靈。退役將領吳斯懷表示，若台獨團體與親日人士繼續破壞，將不只有八田與一銅像被損壞。
退將吳斯懷昨日在臉書發文，以「星星之火可以燎原 放任民粹動搖國本」為題，他表示，蔣介石銅像連續被拆除、斬頭，但民進黨卻坐視默許，某些政客甚至暗中鼓勵。吳斯懷說，若台獨團體與親日人士繼續破壞，挑動民族情結，破壞的將不只是八田與一銅像，所有與日本有關的圖騰，都會有人去破壞。
吳斯懷認為，執政黨塑造的政治氣氛，已使民間的憤怒激化為仇恨，產生「你斬我的偶像，我砍你的神像」的報復情緒。吳斯懷說，當政府不作為或處置明顯偏袒，民眾只好用自己的方式尋求出口。
吳斯懷說，這一年來不斷有人對蔣公與國父銅像破壞，政府不糾舉錯誤，反而尊崇日本人，難怪讓民眾反感。
吳斯懷表示，暗示主政者只有得到600多萬票，而台灣有2300萬人口，看民調下滑應該心知肚明，趕緊站出來，做一個總統該做的事，公平公正處理這種民粹式的相互砍頭遊戲。吳斯懷說，「不要讓台灣像無政府狀態，繼續放任人民互相仇恨報復，會動搖國本。」
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