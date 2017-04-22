立院下週處理黨職併公職 廖國棟：不要動不動就追殺

2017-04-22 20:12

［記者陳鈺馥／台北報導］前副總統連戰「黨職併公職」，退俸加上18%每月可領數10萬元，引發社會強烈質疑。立法院下週一將進行黨團協商，處理黨職併公職議題。對此，立法院國民黨團總召廖國棟表示，不要動不動來追殺，盼協商能有共識。

立法院去年12月初審通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，明定溢領退職給與的法源依據，要追討黨職併公職溢領的退休金。

廖國棟指出，這涉及兩、三百位為黨也為公辛苦付出的人，不能因為政黨輪替，「就要來追殺你」，等到國民黨執政後，又變成「我也追殺你」，這樣事情會沒完沒了。

廖國棟認為，應該尊重當事人，有些人原本是公職後來變成黨職，有些則是黨職後來變成公務員，這都有經過考試程序，應該要維護當事人權益。

廖國棟強調，動不動就要來追殺、砍殺另一個政黨，國民黨絕對不會支持，會在協商時說明立場，希望能有共識。