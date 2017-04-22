老蔣銅像再遭斬首 蔡正元揚言以牙還牙
2017-04-22 16:12
陽明公園內的蔣介石銅像昨日深夜遭斬首、潑紅漆。（圖由台北市公園處提供）
〔即時新聞／綜合報導〕銅像砍頭事件持續延燒，繼日前有團體鋸掉八田與一銅像後，今有獨派團體還以顏色，將位於陽明山花鐘廣場內的蔣介石銅像斬首潑漆，國民黨政策會執行長蔡正元聞訊後大怒，揚言要以牙還牙。
根據《聯合新聞網》報導，針對今早陽明山花鐘廣場，發生蔣介石遭獨派團體斬首潑漆事件，蔡正元得知後憤怒不已，指控毀壞銅像的行為都是因民進黨和台獨團體教唆；對於蔣介石銅像遭斬首事件頻傳，蔡正元揚言，一定會被以牙還牙，要大家「等著瞧」。
獨派團體「台灣建國工程隊」承認，是他們破壞陽明山花鐘廣場內的蔣介石銅像，並強調此次的行動，是要把蔣介石的首級獻給八田與一，以告慰他在天之靈。
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