| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北中和民宅大火 婦人命危急救中 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

憂心柱姐抗小英？ 綠委打臉邱毅...

2017-04-22  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅今於臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」發文，聲稱他日前提到「柱姐是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選」後，果真引起綠營極度焦慮。對此，民進黨立委林俊憲質疑，是讓綠營不安，「還是讓洪秀柱很不安？」

林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，想起2014年台北市長選戰，「正毅兄弟」都在連勝文麾下拔刀相助，最後全台卻掀起一波「柯文哲效應」，這兩人可說是「重要推手」。

林俊憲調侃，「如今『正毅兄弟』再度出手相助洪秀柱，相信也讓許多柱姐身邊的人非常不安吧」，並在文末標記，要自戀程度堪稱希臘神話中的「水仙少年」邱毅多多加油。

網友也在這篇貼文底下回應，「他應該是自己感到很不安」、「綏（衰）尾道人又出洞」，以及「民進黨的最佳助選員出來了！」

林俊憲臉書粉專全文：

廣告
  • 前立委邱毅表示，綠營聽完他說「柱姐是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選」後，果真變得極度焦慮。對此，民進黨立委林俊憲質疑，是讓綠營不安，「還是讓洪秀柱很不安？」圖為洪秀柱。（資料照，記者張存薇攝）

    前立委邱毅表示，綠營聽完他說「柱姐是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選」後，果真變得極度焦慮。對此，民進黨立委林俊憲質疑，是讓綠營不安，「還是讓洪秀柱很不安？」圖為洪秀柱。（資料照，記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林俊憲 柯文哲 洪秀柱 邱毅
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：憂心柱姐抗小英？ 綠委打臉邱毅...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.