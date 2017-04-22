憂心柱姐抗小英？ 綠委打臉邱毅...
2017-04-22 17:01
〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅今於臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」發文，聲稱他日前提到「柱姐是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選」後，果真引起綠營極度焦慮。對此，民進黨立委林俊憲質疑，是讓綠營不安，「還是讓洪秀柱很不安？」
林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，想起2014年台北市長選戰，「正毅兄弟」都在連勝文麾下拔刀相助，最後全台卻掀起一波「柯文哲效應」，這兩人可說是「重要推手」。
林俊憲調侃，「如今『正毅兄弟』再度出手相助洪秀柱，相信也讓許多柱姐身邊的人非常不安吧」，並在文末標記，要自戀程度堪稱希臘神話中的「水仙少年」邱毅多多加油。
網友也在這篇貼文底下回應，「他應該是自己感到很不安」、「綏（衰）尾道人又出洞」，以及「民進黨的最佳助選員出來了！」
林俊憲臉書粉專全文：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 年改會：年改挹注退撫基金 破產延後19年
- 侯友宜臉書貼影片打臉 柯P：典型選舉操作
- 立院三讀 羈押被告律師可閱卷
- 沒受邀當閱讀大使 柯文哲：我大腦跟嘴巴距離太短
- 蔡英文臉書PO文 向空污宣戰 籲民眾改搭大眾運輸
網友回應
熱門新聞
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 太太被爆急拿香港居留權 郭富城回應了
- 女星搞笑扮非洲黑人 挨轟種族歧視驚動美媒
- 台被列匯率觀察名單 經長喊冤：美國算錯了
- 推展城市美學 林智堅參訪日本直島
- 繳不出學費或貸款？在辛巴威可用山羊付費
- 拖板車無極限！ 國道驚見貨車疊疊樂
- 日76歲老婦人加速撞行人 釀成1死5傷
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- 大慶勾小海豚 內心卻想使壞
- 神秘客破窗從天而降 沒想到竟是個寶...
- 世界首款霧面翹唇蜜 嘟彈性感
- NBA》海沃德首節狂飆21分 創爵士季後賽紀錄（影音）
- 自由廣場》非暴力 公民運動的底線
- 師姐渡人遇渣男 遭誣指得菜花
- 仍僧多粥少 議員盼再檢討增加
- 大帝悄悄話 騎士從輸26分一躍聽牌
- 等不到4月雪 彰化桐花祭延期
- 蛋含戴奧辛拖到4月才公布？ 食藥署喊冤
- NBA》狼王賽前鼓勵 塞爾提克制勝關鍵
- 豐臀金化身聖母瑪莉亞 挨轟愚蠢照撈錢
- 今明溼答答 下週三鋒面來襲
- （影音）周董台上唱到忘我 白目粉絲竟喊…
- 荒廢30餘年 屏東石頭教堂 「復活」啟用
- 跨領域合作 亞東等4院22醫師加入義消特搜醫療組
- 疑與友人妻走太近惹殺機 南市退休警被砍
- 通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標
- 小杜杜敲口愛 阿杜想再拚二寶
- SYM CRUiSYM 300 全球首發跨界領跑
- 「柚」惑等你來！認養文旦柚好康多
- 兄弟本色搞砸新輯 到xx拍封面
- 群園關懷協會助學金 今年補助人數破紀錄
- 列管海砂屋未拆 議員批市府無作為
- 【異色童話館】小木偶
- 約砲男星勾愛妻跑趴 網友虧假面
- 美澳聯手呼籲中國 加強施壓北韓放棄核武
- 美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救
- 5月前到駕訓班報名 6月5日前免路考
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：憂心柱姐抗小英？ 綠委打臉邱毅...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分