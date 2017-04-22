憂心柱姐抗小英？ 綠委打臉邱毅...

2017-04-22 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅今於臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」發文，聲稱他日前提到「柱姐是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選」後，果真引起綠營極度焦慮。對此，民進黨立委林俊憲質疑，是讓綠營不安，「還是讓洪秀柱很不安？」

林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，想起2014年台北市長選戰，「正毅兄弟」都在連勝文麾下拔刀相助，最後全台卻掀起一波「柯文哲效應」，這兩人可說是「重要推手」。

林俊憲調侃，「如今『正毅兄弟』再度出手相助洪秀柱，相信也讓許多柱姐身邊的人非常不安吧」，並在文末標記，要自戀程度堪稱希臘神話中的「水仙少年」邱毅多多加油。

網友也在這篇貼文底下回應，「他應該是自己感到很不安」、「綏（衰）尾道人又出洞」，以及「民進黨的最佳助選員出來了！」

林俊憲臉書粉專全文：