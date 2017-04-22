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雙北前瞻「0元俱樂部」? 林全：很誇張

行政院長林全針對雙北前瞻「0元俱樂部」說法，認為很誇張。（記者李忠憲攝）

2017-04-22  14:04

〔記者李忠憲／台中報導〕行政院推行前瞻基礎計畫，卻傳出新北、北市都成為「0元俱樂部」成員，行政院長林全今天到鯉魚潭給水廠視察時表示，說0元是很誇張，北市、新北都有相當多的機會，前瞻計畫最大特色是軌道和水環境，雙北淹水情況跟其他縣市相較好很多，因此比例偏低很正常。

行政院長林全今天上午到台中市后里區，視察鯉魚潭給水廠，了解前瞻基礎計畫中的大安大甲溪水源聯合運用工程計畫。

有媒體問林全對於新北自嘲變成0元俱樂部，林全對此表示，前瞻計畫最大特色是軌道和水環境，這2部分是最多的預算。軌道部分，北部地區軌道過去經建設非常成熟，從平衡發展來看，不像中南部地區須做更多建設，而且很多都是規劃很久的建設，只是加速進行，非常合理。

林全說，至於水的部分，北市和新北淹水情況跟其他縣市來比好很多，會在2個計畫裡凸顯到北市、新北，相對其他縣市的比例會比較偏低，這是合理正常的。

他提到，政府施政不只這些項目，只是年度預算沒有表現出來。水環境和軌道建設上，雙北還是有些經費，政府是儘量平衡，希望大家不要渲染，過度扭曲這些事實，對整個社會和國家建設是沒有幫助的。

媒體再提問說，前瞻計畫國民黨表示要退回草案，林全表示，政府預算本來就不應該分藍綠，前瞻計畫根本的動機是為了讓政府建設加速進行，國家基礎建設提升後，能夠讓整個競爭力提升，生活品質能夠得到改善，希望立法院在預算案上能給我們多支持。

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  • 行政院長林全到鯉魚潭給水廠視察，市長林佳龍說明現況。（記者李忠憲攝）

    行政院長林全到鯉魚潭給水廠視察，市長林佳龍說明現況。（記者李忠憲攝）

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