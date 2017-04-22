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菲國登中業島 外交部重申南海諸島為台灣領土
2017-04-22 13:43
〔記者彭琬馨／台北報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨登上南海中業島視察並舉行升旗儀式，引起中國不滿。外交部今重申，南海諸島為中華民國領土，不容置疑，同時對各界在區域內可能引起緊張情勢的作為表達關切。
菲國國防部長羅倫沙納昨帶領軍方高層與記者團，搭乘C一三O軍用運輸機登上南海中業島（菲稱帕加薩島）視察，羅倫沙納同時宣布政府將撥出10億披索（約6億新台幣）經費建設中業島；此舉則引起中國嚴重不滿，由於中業島具有戰略地位意義，菲國行動可能升高周邊區域緊張態勢。
外交部今再次重申，我國擁有南海諸島主權一事不容置疑，同時強調，南海爭議台灣主張應透過多邊爭端解決機制共同協商，依據「擱置爭議，共同開發」之方式和平解決。我國也願在平等協商之基礎上，與相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，維護南海之航行自由與飛越自由。
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