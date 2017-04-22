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戴奧辛蛋封存 林全：非所有雞蛋都有問題

行政院長林全說明政府對於戴奧辛蛋的作為。（記者李忠憲攝）

2017-04-22  13:27

〔記者李忠憲／台中報導〕關於衛福部查到雞蛋內有戴奧辛，林全表示，並不是所有的雞蛋都有問題，政府會盡可能把食安做好，進一步溯源，了解問題在什麼地方。

行政院長林全今天上午到后里區鯉魚潭給水廠，視察前瞻基礎計畫中的「大安大甲溪水員聯合計畫」。

林全表示，政府最重要的工作是加強檢驗，檢驗時發現疑似有戴奧辛偏高現象，雖不是很，但還是要處理，要溯源把可能是雞蛋來源的3家蛋場封存。封存起來不代表一定有問題，但基於食安還是必須封存下架，並逐一銷毀。

他說，政府會盡可能把食安做好，讓人民能夠放心。這不代表有這麼多雞蛋真的有問題，但基於預防起見，政府要在第一時間把工作做好。

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  • 行政院長林全親自打開水龍頭，用手接取自來水。（記者李忠憲攝）

    行政院長林全親自打開水龍頭，用手接取自來水。（記者李忠憲攝）

  • 大甲區德化里忠於有自來水，行政院長林全等人與民眾合影。（記者李忠憲攝）

    大甲區德化里忠於有自來水，行政院長林全等人與民眾合影。（記者李忠憲攝）

  • 行政院長林全到鯉魚潭給水廠視察，市長林佳龍說明現況。（記者李忠憲攝）

    行政院長林全到鯉魚潭給水廠視察，市長林佳龍說明現況。（記者李忠憲攝）

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標題：戴奧辛蛋封存 林全：非所有雞蛋都有問題


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