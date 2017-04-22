老蔣銅像又被斬 郝龍斌怒批反遭打腫臉...
2017-04-22 15:31
〔即時新聞／綜合報導〕獨派團體「台灣建國工程隊」今宣稱，台北市陽明山公園的老蔣銅像遭破壞一事，是他們幹的，以告慰八田與一在天之靈。對此，國民黨主席參選人郝龍斌怒嗆，「製造仇恨對立的代價，民進黨遲早要還的！」
郝龍斌今於臉書粉專撰文指出，近年來，在民進黨意識形態操弄下，歷史與國家認同日漸扭曲，綠營首長「帶頭處處用破壞的方式來粗暴『去蔣』」，尤其這幾個月更是變本加厲，多座老蔣銅像遭斷頭，「終於，烏山頭水庫的日據水利工程師八田與一銅像，最近也遭鋸斷頭部」。郝龍斌直言，「很顯然，台灣內部民眾的仇恨熱度正在升高、族群裂痕也在擴大。」
郝龍斌感嘆，號稱「亞洲最民主」、「曾經人情滿滿」的台灣，如今卻成了「『你斬我的偶像，我砍你的神像』的互相報復」，不但可悲，也是台灣社會的危機。郝龍斌怒批，「民進黨政府在這個過程，是推動者角色，也是火上加油的角色」。
郝龍斌「預言」，執政黨自以為可「坐享社會撕裂後的選票利益」，卻沒料到，「當他們不斷製造仇恨、不滿及對立的社會氛圍，最後這些都會反撲到你們執政時身上」。
網友反嗆，「你爸罵人家是皇民就不是撕裂族群喔」、「KMT屠殺台灣人，最沒資格講話」、「砍八田的就是你國民黨側翼啊！裝無辜咧！；也有人質疑，「自古灌輸扭曲歷史給學生的是誰」；還有人調侃，「有人的國家認同，還扭曲到接受中華人民共和國呢，呵呵」；另有人直言，「一開始不要立一堆銅像不就好了」，就不用擔心被人砍；甚至有人語帶同情地說，「可憐，要選黨主席就講這種話來騙深藍票」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 年改會：年改挹注退撫基金 破產延後19年
- 侯友宜臉書貼影片打臉 柯P：典型選舉操作
- 立院三讀 羈押被告律師可閱卷
- 沒受邀當閱讀大使 柯文哲：我大腦跟嘴巴距離太短
- 蔡英文臉書PO文 向空污宣戰 籲民眾改搭大眾運輸
網友回應
熱門新聞
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 太太被爆急拿香港居留權 郭富城回應了
- 女星搞笑扮非洲黑人 挨轟種族歧視驚動美媒
- 台被列匯率觀察名單 經長喊冤：美國算錯了
- 推展城市美學 林智堅參訪日本直島
- 繳不出學費或貸款？在辛巴威可用山羊付費
- 拖板車無極限！ 國道驚見貨車疊疊樂
- 日76歲老婦人加速撞行人 釀成1死5傷
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- 大慶勾小海豚 內心卻想使壞
- 神秘客破窗從天而降 沒想到竟是個寶...
- 世界首款霧面翹唇蜜 嘟彈性感
- NBA》海沃德首節狂飆21分 創爵士季後賽紀錄（影音）
- 自由廣場》非暴力 公民運動的底線
- 師姐渡人遇渣男 遭誣指得菜花
- 仍僧多粥少 議員盼再檢討增加
- 大帝悄悄話 騎士從輸26分一躍聽牌
- 等不到4月雪 彰化桐花祭延期
- 蛋含戴奧辛拖到4月才公布？ 食藥署喊冤
- NBA》狼王賽前鼓勵 塞爾提克制勝關鍵
- 豐臀金化身聖母瑪莉亞 挨轟愚蠢照撈錢
- 今明溼答答 下週三鋒面來襲
- （影音）周董台上唱到忘我 白目粉絲竟喊…
- 荒廢30餘年 屏東石頭教堂 「復活」啟用
- 跨領域合作 亞東等4院22醫師加入義消特搜醫療組
- 疑與友人妻走太近惹殺機 南市退休警被砍
- 通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標
- 小杜杜敲口愛 阿杜想再拚二寶
- SYM CRUiSYM 300 全球首發跨界領跑
- 「柚」惑等你來！認養文旦柚好康多
- 兄弟本色搞砸新輯 到xx拍封面
- 群園關懷協會助學金 今年補助人數破紀錄
- 列管海砂屋未拆 議員批市府無作為
- 【異色童話館】小木偶
- 約砲男星勾愛妻跑趴 網友虧假面
- 美澳聯手呼籲中國 加強施壓北韓放棄核武
- 美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救
- 5月前到駕訓班報名 6月5日前免路考
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老蔣銅像又被斬 郝龍斌怒批反遭打腫臉...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分