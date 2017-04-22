老蔣銅像又被斬 郝龍斌怒批反遭打腫臉...

2017-04-22 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕獨派團體「台灣建國工程隊」今宣稱，台北市陽明山公園的老蔣銅像遭破壞一事，是他們幹的，以告慰八田與一在天之靈。對此，國民黨主席參選人郝龍斌怒嗆，「製造仇恨對立的代價，民進黨遲早要還的！」

郝龍斌今於臉書粉專撰文指出，近年來，在民進黨意識形態操弄下，歷史與國家認同日漸扭曲，綠營首長「帶頭處處用破壞的方式來粗暴『去蔣』」，尤其這幾個月更是變本加厲，多座老蔣銅像遭斷頭，「終於，烏山頭水庫的日據水利工程師八田與一銅像，最近也遭鋸斷頭部」。郝龍斌直言，「很顯然，台灣內部民眾的仇恨熱度正在升高、族群裂痕也在擴大。」

郝龍斌感嘆，號稱「亞洲最民主」、「曾經人情滿滿」的台灣，如今卻成了「『你斬我的偶像，我砍你的神像』的互相報復」，不但可悲，也是台灣社會的危機。郝龍斌怒批，「民進黨政府在這個過程，是推動者角色，也是火上加油的角色」。

郝龍斌「預言」，執政黨自以為可「坐享社會撕裂後的選票利益」，卻沒料到，「當他們不斷製造仇恨、不滿及對立的社會氛圍，最後這些都會反撲到你們執政時身上」。

網友反嗆，「你爸罵人家是皇民就不是撕裂族群喔」、「KMT屠殺台灣人，最沒資格講話」、「砍八田的就是你國民黨側翼啊！裝無辜咧！；也有人質疑，「自古灌輸扭曲歷史給學生的是誰」；還有人調侃，「有人的國家認同，還扭曲到接受中華人民共和國呢，呵呵」；另有人直言，「一開始不要立一堆銅像不就好了」，就不用擔心被人砍；甚至有人語帶同情地說，「可憐，要選黨主席就講這種話來騙深藍票」。