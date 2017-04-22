快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
前瞻計畫預算20億 蔡英文：打造浪漫台3線
2017-04-22 13:07
蔡英文總統（中）今天上午到新竹縣參加客家桐花祭活動，開心欣賞客家山歌表演。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕總統蔡英文今天上午到新竹縣關西鎮，參加行政院客委會的客家桐花祭拜伯公儀式，並在當地品茶、欣賞客家山歌表演；她在致詞時說，選舉時提出的國家級台3線浪漫大道，在前瞻基礎建設計畫裡面特別編列了20億元，展現打造浪漫台3線的決心。
蔡英文上午抵達關西鎮八寮古道後，先是和客委會主委李永得、前新竹縣長林光華等人參拜當地伯公，以虔誠祝禱表達對山林土地的感恩，和客家族群對大自然的崇敬，祈求客家桐花祭活動順利圓滿。
她隨後在地方鄉親的陪同下，品嘗了當地出產的台3線茗茶，也欣賞了客家山歌演出，過程中和鄉親互動熱絡，神情相當愉悅。
蔡英文致詞時說，過去承諾要把台3線變成浪漫大道，不論是執政後的年度預算，還是這一次的前瞻基礎建設計畫裡面，都特別編列了預算，尤其在這次的前瞻基礎建設計畫裡面，特別編列了20億元，來爭取立法院的支持，讓發展客庄、振興客庄文化的努力，能夠加速到位，展現打造浪漫台3線的決心。
李永得也說，浪漫台3線在前瞻基礎建設計畫裡面編列20億元，分4年在桃園、新竹、苗栗、台中地區做一些客家文化建設，「這是總統的支持、總統的決定。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 選情膠著又遭襲 法向左走？向右走？
- 樂陞向許金龍、謝東波求償16億
- 再見失誤被逆轉 富邦客場10連敗
- 依依雙胞胎兒「長得不像」 被建議驗DNA崩潰失眠
- 陶子短劇搞笑 找他客串免錢
- 花蓮日出香榭大道 居民不要黑白石
- 澎湖花嶼2遊客落海 救起後命危送醫
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- 北韓建軍節核試？ 中俄被爆邊境增兵
- 鋒面減弱 明北台灣多雲到晴 高溫25度
- 日月光集團參與淨灘 用行動力挺環保
- 請託美國部長級官員 我拒中打壓爭取出席WHA
- MLB》一朗夢幻全壘打 美主播的貼心感動日本（影音）
- 《技職繁星耀眼》貧生苦讀賺學費 超商當書房
- 20年G奶屹立不搖！人母寫真突破尺度露很大
- 「含笑半步癲」就拍一整天 華夫人曝星爺電影爆笑關鍵
- 3.3％有機蔬菜驗出農藥 將撤認證
- 曾志偉全裸甩老二影片瘋傳？兒子：確實有幾分像
- 川普心理有病？ 精神科醫師「善意警告」惹議
- NBA》狼王賽前鼓勵 塞爾提克制勝關鍵
- MLB》滿壘保送擠回超前分 國民5連勝穩坐龍頭
- 中職》場地積水打不成 兄弟桃猿下午場延賽
- 洪宸宇餵食牛棚 靠哆啦A夢百寶袋
- 防戴奧辛雞蛋 4蛋行預防性下架逾6千公斤
- NBA》朗度缺陣折損戰力 塞爾提克擒公牛扳回一城
- 驚！正妹女團搶玩「便便」還自拍
- 悚！男子沉迷巫術 竟將4歲侄剝皮分屍再吃掉
- 敲昏女友塞冰櫃 台中香腸王判8年5月
- 交通資訊照過來 4接駁車天天開
- 追捕毒犯出人命 警沒過失 2審改判無罪
- 研發「超音波書包」 南榮國中基隆科展特優
- 畫技比戰技強！ 少校偽造體測拚升遷
- 日3縣參加開幕 市府下月訪香川
- 女大生疑患登革熱不就醫 藥師違法開藥被罰
- 為了她 趙擎重返台灣演藝圈
- 失意網友緊來看 艾莉絲辣照勸世文啊嘶～
- 女星有孕摔床 王中平急當肉墊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻計畫預算20億 蔡英文：打造浪漫台3線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分