前瞻計畫預算20億 蔡英文：打造浪漫台3線

蔡英文總統（中）今天上午到新竹縣參加客家桐花祭活動，開心欣賞客家山歌表演。（記者蔡孟尚攝）

2017-04-22 13:07

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕總統蔡英文今天上午到新竹縣關西鎮，參加行政院客委會的客家桐花祭拜伯公儀式，並在當地品茶、欣賞客家山歌表演；她在致詞時說，選舉時提出的國家級台3線浪漫大道，在前瞻基礎建設計畫裡面特別編列了20億元，展現打造浪漫台3線的決心。

蔡英文上午抵達關西鎮八寮古道後，先是和客委會主委李永得、前新竹縣長林光華等人參拜當地伯公，以虔誠祝禱表達對山林土地的感恩，和客家族群對大自然的崇敬，祈求客家桐花祭活動順利圓滿。

她隨後在地方鄉親的陪同下，品嘗了當地出產的台3線茗茶，也欣賞了客家山歌演出，過程中和鄉親互動熱絡，神情相當愉悅。

蔡英文致詞時說，過去承諾要把台3線變成浪漫大道，不論是執政後的年度預算，還是這一次的前瞻基礎建設計畫裡面，都特別編列了預算，尤其在這次的前瞻基礎建設計畫裡面，特別編列了20億元，來爭取立法院的支持，讓發展客庄、振興客庄文化的努力，能夠加速到位，展現打造浪漫台3線的決心。

李永得也說，浪漫台3線在前瞻基礎建設計畫裡面編列20億元，分4年在桃園、新竹、苗栗、台中地區做一些客家文化建設，「這是總統的支持、總統的決定。」