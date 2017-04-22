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年改會：年改挹注退撫基金 破產延後19年
2017-04-22 12:10
〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，有媒體名嘴質疑，只是讓公務人員退撫基金用罄年度延後4年或5年，認為蔡政府「騙很大」，總統府年金改革委員會今天透過行政院年改辦公室澄清說，這明顯是未將改革後政府可撙節的費用，全部挹注退撫基金納入考量。
年改會指出，這次推動的年金改革方案，在公教人員部分，都規劃將已退休公教人員調降退休所得和優惠存款利率所節省經費，全部挹注退撫基金，以適度弭平長期以來不足提撥產生的財務缺口，大大延緩退撫基金用罄年度，根據考試院（銓敘部）前述年金改革精算報告顯示，依照考試院審查通過方案，公務人員退休制度改革後，政府將可撙節的費用全部挹注退撫基金，則公務人員退撫基金用罄年度，可從2031年延後至2044年，延後了13年。
年改會表示，若照年改原提的方案，則可以延後至2050年，延後了19年，適度延緩退撫基金迫切的財務危機。
年改會指出，至於軍公教優惠存款的制度，在這次年金改革規劃逐步予以廢止，其所可節省的費用，已併入前述改革後政府可撙節的費用計算，且會全部挹注退撫基金，媒體名嘴提到18％廢止所省下來的費用不見了，並說到是否挪作他用等說法，也是對改革方案的誤解，顯示並未將年金改革版本了解清楚，就妄下評斷。
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